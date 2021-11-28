الكشف عن تفاصيل الحفل الرسمي لـ "عيد الاتحاد الخمسين" في حتا بدبي

المصدر: وام

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أصدرت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة فيديو إحاطة إعلامية موجز أعدته بين ربوع الطبيعة الخلابة لحتا وسدودها وبحيراتها ووديانها، سلطت فيه الضوء على الجوانب الرئيسية لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين يوم 2 ديسمبر.

وبدأ عيسى السبوسي، مدير الاتصال من الفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين الإحاطة الإعلامية بتقديم الجوانب المختلفة التي تم تناولها في الفيديو بدءا من الهوية الرسمية للاحتفال، ودور الشخصيات الإماراتية المتميزة التي شكلت تاريخ دولة الإمارات، إلى الموسيقى الاحتفالية والفنون الشعبية والفقرات المميزة للاحتفال الرسمي.

وقال سعيد السويدي، مدير البحوث من شركة بني وآل للثقافة - فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين - إن الاحتفالات ستركز على العلاقة بين الإنسان ووطنه من خلال التركيز على الجوانب المتعلقة بالبيئات الزراعية والصحراوية والجبلية والبحرية لدولة الإمارات ..مشيرا إلى أن العرض سيشمل حكايات تروى لأول مرة عن شخصيات متميزة، من بينها نساء بارزات، كان لهم دور في تاريخ الإمارات.

وأوضح بطي المهيري، مدير العمليات من الفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين أن الاستعدادات للاحتفالات في منطقة حتا بدأت منذ أكثر من 142 يوماً، حيث عمل أكثر من 1400 فرد من أكثر من 100 جنسية بشكل مستمر لما يقرب من مليون و500 ألف ساعة في الموقع.

أما موسيقى الحفل، فقد تم دمج الموسيقى الإماراتية التقليدية مع الموسيقى العالمية، وهو ما تحدث عنه المؤلف الموسيقي، محمد الأحمد، من فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين قائلاً إن احتفالات هذا العام ستشمل عروض الأوركسترا وفنون "الندبة والرواح"، والتي عادة ما تعرض في المناسبات الوطنية والاحتفالية .. مشيرا إلى أن موسيقى الاحتفالات ستشمل أيضا فنون شعبية مثل العيالة والحربية وغيرها، فضلاً عن الأشعار والقصائد التي لها دورا بارزا خلال الاحتفال لمكانتها المميزة في الثقافة الإماراتية.

وما يميز الإخراج الإبداعي، والذي يعمل عليه كل من روضة القبيسي، المنتج التنفيذي الإبداعي وشيخة الكتبي وإز ديفلين، المديرين الإبداعيين، أن العرض سوف يُقام على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، باستخدام أحدث التقنيات .. كما أشارت كل من شيخة الكتبي وإز ديفلين في الإحاطة إلى أن العرض سيشمل تقنيات متطورة لم يسبق لها مثيل من قبل، فعلى سبيل المثال تستخدم عروض الألعاب النارية هذا العام تكنولوجيا طائرات "الدرون" لرفع الألعاب النارية إلى ارتفاعات كبيرة في الهواء مع تقليل استخدام المواد المفرقعة مما يخلق أشكالاً بصرية جديدة مبهرة.

كما سوف يتم استخدام إسقاطات ضوئية في الهواء عبر فواصل مائية لتقديم تجربة مسرحية عائمة للجمهور في سد حتا وبين جبال الحجر.

وتحدثت خلود شرفي، مصمّم الهوية من شركة "تنكة" - فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين - عن رحلة التصميم لإنشاء الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وقالت إن الفريق استوحى أفكاره من مختلف المواد الأرشيفية مثل الطوابع البريدية، والتسجيلات التلفزيونية، والرسائل الاحتفالية المنشورة في الصحف، وحتى لافتات الشوارع والزينة في شتى بقاع الدولة حيث تسلط الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين الضوء على رموز الثقافة الإماراتية.

ويمكن للجمهور في جميع أنحاء الإمارات متابعة الاحتفال الرسمي على الهواء مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

كما سيفتح هذا العرض المذهل أبوابه أمام الجمهور من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل، ويمكن شراء التذاكر من الموقع الالكتروني: www.UAENationalDay.ae.

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن الحفل الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الخمسين للدولة يوم 2 ديسمبر سوف يُقام في حتا بدبي.

وسيتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاهدة العرض مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على الموقع الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

وسيأخذ العرض المسرحي المذهل المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الوطن. كما ستتاح العروض للجمهور بدءاً من 4 حتى 12 من ديسمبر من خلال شراء تذاكر محدودة على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae

ويعد موقع حتا موقعا استراتيجيا حيث يبعد بمسافة مماثلة من جميع الإمارات السبع، كما تتميز حتا بموقعها التاريخي الرائع وبصفتها وجهة سياحية نابضة بالحياة تمتاز بمناظرها الخلابة وما تتخلله من سدود وبحيرات ووديان تحيط بها الآثار التاريخية التي تروي حكاية المكان.

وقد شهدت المدينة العديد من المشاريع التنموية في السنوات الأخيرة وستة مشاريع جديدة هذا العام وحده، ففي وقت سابق من الشهر الماضي كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن خطة تنمية شاملة في مدينة حتا تشمل إنشاء شاطئ وبحيرة جديدة وأنظمة نقل للمنحدرات الجبلية مثل القطار الجبلي وأطول ممشى جبلي في دولة الإمارات وتعد هذه المشاريع جزءاً من خطة التطوير الرئيسية خلال 20 عاماً القادمة في حتا.

وتعد حتا والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام مركزاً استراتيجياً كان في الماضي طريقاً تجارياً ومعبراً للقوافل والمسافرين يربط بين الناس من كل مكان وهي جزء لا يتجزأ من التاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقصة شعبها مما يجعلها الموقع المثالي لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين في جنبات طبيعتها الآسرة.

وقالت شيخة الكتبي مدير الاستراتيجية الإبداعية لعام الخمسين: "سيشهد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً مذهلاً يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا ، وستأخذ التجربة المسرحية العائمة والتي ستقام في سد حتا في أحضان جبال الحجر المشاهدين في رحلة عبر تاريخ الأرض من الفترة التي سبقت الاتحاد إلى الخمسين عاماً التي تلتها".

وأضافت "كما سيسلط العرض الضوء من خلال السرد القصصي الإبداعي والفني على إنجازات الحاضر ويقدم لمحة فريدة عن المستقبل الواعد الذي ينتظر كل من يعتبر الإمارات وطناً له".

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الماضي ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات انطلقت الاحتفالات باليوم الوطني قبل 50 يوماً من اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بيوبيلها الذهبي.

وسيقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الخمسين في 2 ديسمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر، وتتاح تذاكر العروض من 4 حتى 12 ديسمبر على الموقع الإلكتروني: www.UAEnationalday.ae.

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