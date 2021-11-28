حاكم الشارقة يعتمد 51 مليوناً و596 ألف درهم لسداد مديونية 131 حالة معروضة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبلغ 51 مليونا و596 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات المعروضة على لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة .

جاء ذلك الاعتماد ظهر اليوم عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الى لجنة معالجة ديون مواطني امارة الشارقة الرامية الى توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين اعتمدت.



توجيهات

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت الدفعة الحادية والعشرين بمبلغ 51 مليونا و596 ألف درهم لسداد مديونية 131 حالة من الحالات من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية وفئة المتوفين وفئة المعسرين ، مبينا ان اجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الحادية والعشرين 838 مليونا و382 ألفا و 153 درهما ، كما بلغ مجموع المستفيدين من تلك المبالغ ألفا و707 ، وهم عبارة عن اسر سواء الشخص كان متزوجا أو كان معينا أو غير معين ، مبينا أن ذلك يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين .

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