50 خبيراً مواطناً يؤدون اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت لجنة شؤون الخبراء في العام الخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة مراسم أداء اليمين القانونية لعدد 50 خبيرا من مواطني الدولة وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد.

وأدى الخبراء اليمين القانونية أمام سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي حيث ذلك تأكيداً على حرص اللجنة على مواكبة الجهود التي تبذلها القيادة نحو بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وناجز ولتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على كافة الأصعدة وترسيخاً لمكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية من خلال تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي.

وشهد المراسم سعادة القاضي خالد مبارك كنشام نائب رئيس لجنة شؤون الخبراء وسعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوي والسيد محمد عبدالله المحمد مدير إدارة الخبراء والمحكمين والسيد احمد المدحاني رئيس قسم القيد والتطوير والسيد عبدالله علي الكعبي رئيس قسم الرقابة والتدقيق وعدد من أعضاء لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي.

ومن جانبه أشار سعادة القاضي خالد المنصوري إلى أن اللجنة تعمل على تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي بهدف تحقيق العدالة الناجِزة في إطار السعي للارتقاء بنظام الخبرة الذي يسهم بتسريع الفصل بالقضايا المتعلقة بأمور فنية وتخصصية كالقضايا ذات الجوانب الهندسية والطبية والمحاسبية وغيرها من المواضيع التي ترد إلى محاكم دبي إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة وتمكين الخبرات الوطنية فالخبرة القضائية تعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال خاصة في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز