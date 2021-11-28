شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالوقاية من التنمر الإلكتروني

المصدر: البيان

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عززت شرطة أبوظبي التوعية بالتصدي للتنمر الإلكتروني في محاضرة بمدرسة أجيال الدولية وذلك تزامناً مع الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر.

وألقت المحاضرة فاخرة حمد الفزاري من مركز شرطة مصفح بمديرية المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، واستعرضت مفهوم التنمر الذي يعد سلوكاً عدوانياً متكرراً يهدف إلى الأضرار بشخص آخر عمداً جسدياً أو نفسياً ،ويهدف إلى اكتساب السلطة على حساب شخص آخر .

و قدمت أمثلة على التنمر الإلكتروني كإرسال رسائل غير أخلاقية أو مهددة إلى الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ونشر فيديو محرج أو مذل لشخص ما على أحد المواقع، وإزعاج شخص ما عبر إرسال رسائل نصية بشكل متكرر من خلال غرف الدردشة بالتواصل الاجتماعي، وإرسال الفيروسات التي قد تسبب الضرر لحاسوب شخص ما ، وكتابة التعليقات المسيئة وغيرها من الامثلة.

وأشارت إلى أن أفضل طريقة لتجنب التعرض الإلكتروني هي بإستخدام الإنترنت والهواتف المتحركة بحذر، وعدم نشر التفاصيل الشخصية، والتفكير بحذر قبل نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على الانترنت، وحماية كلمات المرور وعدم إعطائها لأي شخص، وعدم تمرير رسائل البريد الإلكتروني السيئة.

حضر المحاضرة عدد كبير من طلبة المدرسة واعضاء الهيئة التدريسية و الادارية ، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

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