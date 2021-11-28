خليفة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي"

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي".

ونص المرسوم على أن يكون للهيئة الاختصاصات والصلاحيات كافة اللازمة لتحقيق أهدافها وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف وتتبع وزير شؤون الرئاسة.

وتهدف الهيئة وفق المادة الرابعة من المرسوم إلى تقديم وتنظيم وإدارة كل ما يتعلق باستقبال وإقامة وزيارات ضيوف الدولة، والزيارات الخاصة برئيس الدولة وقادتها وفق أعلى المعايير، والعمل على الارتقاء بمفاهيم السرد الإستراتيجي وإبراز الجوانب الإيجابية والملهمة في شخصية مؤسسي الدولة وقادتها.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسومين اتحاديين بتعيين معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيساً للهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي بدرجة وزير، ومعالي سميرة مرشد صالح محمد الرميثي أميناً عاماً للهيئة بدرجة وزير.

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