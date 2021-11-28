باتشي تحتفل بقصة نجاح الأمة الإماراتية بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتفل باتشي، الشركة الرائدة في هدايا الشوكولاتة الفاخرة المتميزة بتصاميمها المبتكرة والغنية بالشغف، باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ابتكار تجربة تذوق فريدة تتضمن 50 نكهة جديدة، تحتفي بالتراث والبراعة والجودة وتعكس مهارات فن اختيار المذاقات.

وتطلق باتشي مفهوم "مذاقات الخمسين" في تجربة فريدة، عبر المزج بين أفضل أنواع الشوكولاتة للاحتفال بقصة نجاح أمة أنجزت الكثير ، ومنح زبائننا الذواقة خيارات مبتكرة لنشر السعادة في قلوب أحبائهم، عبر إهداء الشوكولاتة لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم. ويحتفي هذا الإصدار المحدود من مجموعات هدايا الشوكولاتة، بالتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة في احتفالية من النكهات والقوام والألوان والروائح تتضمن منتجات السمسم والتمر والزعفران والمكسرات والهيل والطحينة وغيرها من الأطايب الفريدة. وتعتبر هذه المجموعات الرائعة من باتشي، بمثابة هدية مثالية أو طريقة فريدة للإحتفال مع من نحب ولتدليل الأشخاص المميزين في حياتنا بالمذاقات اللذيذة ، ويمكن الاستمتاع بمذاقاتها في ثمانية متاجر منتشرة عبر إمارات الدولة السبع.

صُممت علب الهدايا الفاخرة من باتشي على نحو مخصص للاحتفال بروح الاتحاد بين الإمارات السبع، بتصاميم مستوحاة من الإنجازات المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين عاماً الماضية، في مشهد إستثنائي يجسد مجموعة من المشاعر والأحاسيس المعبرة عن أهمية اليوبيل الذهبي للدولة. وتجسد المجموعة عراقة التراث الإماراتي وقصص نجاحه المتتالية، في رحلة إلى ماضٍ جميل يخلد بصمات الأجداد مع الغوص لاستخراج اللؤلؤ وتجارة الأسماك – وصولاً إلى حاضر الدولة المعاصر كمركز عالمي للابتكار، مستشرفين مستقبلها الرائد في استكشاف الفضاء.

كما تحتفل باتشي باليوم الوطني خلال هذه الفترة، عبر توفير مجموعة من الهدايا والأنشطة المميزة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتتوفر في بعض المتاجر أنشطة الرسم بالحناء، وعروض رقص العيالة، بالإضافة إلى هدايا خاصة للأطفال ومجموعة متنوعة من الجوائز على سبيل المثال لا الحصر.

نرحب بعشاق الشوكولاتة لاكتشاف عالم إهداء الشوكولاتة المبتكر، في متاجر باتشي المنتشرة في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة، للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من 25 نوفمبر 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز