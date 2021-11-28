عبد الله المري يطلع على الخطة الاستشرافية للموارد البشرية بشرطة دبي

المصدر: دبي-البيان

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اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الخطة الاستشرافية للإدارة العامة للموارد البشرية 2030-2021، والمنبثقة من التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وحكومة دبي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد راشد ناصر، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

واستعرض العميد صالح مراد، الخطة الاستشرافية للإدارة العامة للموارد البشرية التي بدأت في العام الجاري وتستمر لغاية 2030، ومن أهم برامجها أتمتة جميع عمليات الموارد البشرية، والعمل على دراسات التنبؤ في تخطيط القوة العاملة، بالإضافة إلى تطوير البرامج القائمة وتحويلها إلى تطبيقات ذكية ومنها برنامج الاختيار والتوظيف، وبرنامج الحوافز «كفو»، ومنصة إيفاد الخاصة بطلبة الجامعات والمبتعثين.

البراعة الرقمية

واستمع معالي الفريق المري والحضور إلى شرح حول البرامج المستقبلية للإدارة العامة للموارد البشرية، وقدم النقيب دكتور يوسف يعقوب ابوالريش، رئيس قسم الدعم والاستشارة، نبذة عن مشروع «البراعة الرقمية» والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم، ويهدف إلى قياس مستوى معرفة الأفراد والموظفين بالأنظمة والبرامج الرقمية بهدف تطوير وتأهيل المورد البشري لمواكبة التوجهات الحكومية في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سيتم بالتعاون مع جامعة جيريفث الأسترالية، وذلك بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

برنامج استشاري

ومن جانبه قدم سيف الفلاسي، مدير إدارة سياسات الموارد البشرية، شرحاً حول برنامج«Ask Safe»، وهي خدمة تقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بشؤون الموظفين والموارد البشرية، وتهدف إلى توعية الموظفين بالحقوق والواجبات، وتوفير الوقت والجهد لمتعاملي الموارد البشرية.

شهادات احترافية

واستعرضت سارة عبد الله، أخصائي موارد بشرية، مبادرة تأهيل موظفي الموارد البشرية في مجال الشهادات الاحترافية CIPD«»، والمزمع إطلاقها في العام 2022، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وإدارة رأس المال البشري بكل كفاءة وفعالية، وخلق بيئة مبتكرة يتم فيها الاستعانة بأفضل الممارسات بما يتوافق مع التحديات المستقبلية.

أفضل الممارسات

كما واطلع معاليه على البرامج والمبادرات التي نفذتها الإدارة العامة للموارد البشرية خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمديرين الفرعيين، تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية لتحقيق المزيد من الريادة.

تكريم

كرم معالي الفريق عبد الله المري الشركاء الاستراتيجيين للإدارة العامة للموارد البشرية، بالإضافة إلى نخبة من المتميزين من مرتب الإدارة العامة ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين»، الهادفة إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين تقديراً للمجتهدين الذين يسعون بكل جد وإبداع لدعم منظومة الأداء المؤسسي.

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