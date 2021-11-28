شرطة أبوظبي تستعرض استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي بـ«قمة المدينة الذكية»

المصدر: أبوظبي-البيان

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شاركت شرطة أبوظبي في قمة أبوظبي للمدينة الذكية والتي عقدت تحت شعار «استشراف مدن المستقبل»، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة في مجال تطوير المدن الذكية.

وقدم أوراق العمل الرائد مهندس أحمد سرور الشامسي مدير مركز المدينة الآمنة والدكتور مهندس حميد سيف الشامسي خبير الذكاء الاصطناعي بشرطة أبوظبي.

وركزت المشاركة على استعراض الاستراتيجية التخصصية للذكاء الاصطناعي في شرطة أبوظبي والممارسات المتميزة في توظيف أحدث التقنيات والتعريف بأنواع الذكاء الاصطناعي واستشراف مراحل تطوره في المستقبل.

كما تناولت أوراق العمل آلية تفعيل منظومة التحكم الآلي لمخالفات ضبط السرعة والتنبؤ بالحوادث وحجم الحركة المرورية المستقبلية بهدف التقليل من الحوادث وجعل الطرق أكثر أماناً.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرار جهودها في توظيف واستثمار وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف ميادين العمل الشرطي والأمني من خلال التحليل الاستباقي في التعامل مع الأزمات الطارئة والسرعة في زمن الاستجابة الأمنية مما أسهم في زيادة فاعلية الأجهزة الأمنية لدعم متخذي القرار.

واستعرضت القمة عروض وابتكارات القطاعين العام والخاص، وناقشت ضمان توفير بنية تحتية عالمية المواصفات قادرة على دعم الاستثمار في التقنيات الحديثة ضمن كافة القطاعات الحيوية، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كجهة ومدينة رائدة عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.

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