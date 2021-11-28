«كهرباء الشارقة» تنفذ عملية إخلاء ناجحة لحريق وهمي

المصدر: (الشارقة- البيان)

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نفذت إدارة الصحة والسلامة والبيئة وإدارة أمن المنشآت في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عملية لإخلاء المبنى الرئيس، بالتعاون مع إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للدفاع المدني، في محاكاة لعملية حريق وهمي، حيث تمت عملية إخلاء تدريبي كلي بنجاح، بعد نشوب حريق وهمي في أحد أجزاء المبنى الرئيس لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأوضح عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للهيئة، أن البرامج التدريبية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة التي تنفذها الهيئة، ساهمت في رفع الوعي لدى الموظفين، ولإكسابهم الخبرات اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات.

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