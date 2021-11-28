مواطنون لـ «البيان»: حزم المنافع السكنية تحقق رفاهيتنا

المصدر: متابعة - جميلة إسماعيل

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أشاد عدد من مواطني إمارة أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضي سكنية للمواطنين في الإمارة، وإعفاء أسر المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، مشيرين إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين وتحقيق رفاهيتهم.

رفاه

وقال أحمد خلفان الشرياني: «نحن شعب محظوظ إذ نعيش في رغد ورفاه في دولة السعادة، فأكبر النعم التي أنعمها المولى تعالى هي أن منحنا قيادة رشيدة وحكيمة تدرك ضرورة توفير احتياجات شعبها ومن ضمن ذلك السكن الذي يعتبر من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي».

رفاهية

وأكد خليفة السعدي أنه ليس من المستغرب مطلقاً على القيادة الحكيمة أن تسعى لتحقيق راحة ورفاهية المواطن وإنجازات الإمارات لم تقتصر على النهضة العمرانية والاقتصادية فحسب، بل جعلت الإنسان هو أهم عناصر التقدم من خلال قرارات وقوانين ومبادرات ساهمت في رفعة الإنسان الإماراتي.

وأشار إلى أن توفير المسكن المريح وما يشمله من ضمان الاستقرار الاجتماعي من قبل الحكومة الرشيدة هو دليل على قيمة المواطن والرؤية الثاقبة لمستقبل أبناء الوطن، لنحتفل بالخمسين ونحن في طموح بغدٍ مشرق في ظل رؤى قيادة لا تعرف المستحيل.

استقرار

وقال عادل العبيدلي إن توفير السكن المناسب يسهم وبفعالية في ترسيخ دعائم استقرار الأسر الإماراتية، وسيقضي حتماً على جميع المعضلات الإسكانية، وسيوفر أيضاً الحياة الكريمة والهانئة للمواطنين والمواطنات.

وأضاف: إن كل مواطن يرغب في أن يعيش حياة كريمة ومستقرة في إطار بيئة أسرية سليمة وسعيدة ولله الحمد نعيش في ظل قيادة رشيدة تجتهد دائماً إلى التخفيف من الأعباء الحياتية عن كاهل المواطنين من شتى جوانب الحياة.

حرص

وقال حسن البلوشي: إن توفير المساكن والأراضي، إضافة إلى منح وتقديم القروض للمواطنين، جاءت تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على تحقيق رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتبارها أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأضاف: إن شيوخنا دائماً يبذلون الجهد لتوفير جميع متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.

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