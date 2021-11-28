هاكاثون الأمم المتحدة ينطلق في الإمارات لتحفيز الإبداعات الشبابية

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق في دولة الإمارات «هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب»، برعاية الأمم المتحدة، وبشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبدعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات في المحافل العالمية، من خلال البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الشباب، وإطلاق إبداعاتهم في مجال علوم البيانات.

وتعكس هذه المبادرة، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص قيادتها على ترسيخ مكانة الدولة، حاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم، وتحويل أحلامهم إلى واقع، وتتقاسم المشاركة في الهاكاثون، إلى جانب دولة الإمارات، كلٌ من البرازيل ورواندا والصين، حيث تجري فعاليات هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب، في الدول الأربع معاً، وتمثل دولة الإمارات، إلى جانب هذه الدول، المراكز الإقليمية الأربعة حول العالم، لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة، وعلوم البيانات، التي تخدم الإحصاءات الرسمية، وأهداف التنمية المستدامة الإقليمية.

علوم البيانات

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: «ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاق «هاكاثون الأمم المتحدة العالمي»، كأحد المبادرات العالمية، التي تستهدف الشباب الشغوف بعلوم البيانات، وذلك من أجل دعمهم وتمكينهم، لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى فرص مستدامة، عبر تنافس يفتح أمامهم آفاقاً عالمية للتميز والإبداع، وتشكل هذه المبادرة، فرصة لتطوير الذات، ضمن مجال تنموي هام، وستكون له عوائد طيبة على مجتمعاتنا».

فرصة

من جهته: أكد ستيفان شوينفست مدير شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، أهمية الهاكاثون، كفرصة عالمية للشباب، لإبراز قدراتهم في التغلب على التحديات التي تواجه البشرية على مختلف الأصعدة، من خلال حلول مبتكرة، وقال: «الشباب هم أمل البشرية، والنجاح في التغلب على التحديات التي نواجهها اليوم، سيعزز مستقبلهم، والأمم المتحدة تجمع شباب العالم، لإيجاد حلول لهذه التحديات».

تسخير

وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أهمية تسخير الخبرات العالمية في مجال البيانات، للنهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار، لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030، لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت: «لا تدخر دولة الإمارات جهداً لتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة، ودفع عجلة الابتكار، من خلال إتاحة الفرص العالمية لهم، لإبراز وتعزيز مهاراتهم، في ضوء توجيهات القيادة ، وإيمانها بقدرات الشباب، لإبراز إبداعاتهم في مجال البيانات الرقمية، وحلول البيانات الضخمة، بهدف إشراكهم في مبادرة عالمية فريدة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية".

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