المصرية ندى فتحي تفوز بجائزة «فاطمة بنت مبارك للقرآن»

المصدر: دبي - رامي عايش

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونيابة عن سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية رئيس مجلس الإدارة، ونورة بنت خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي نائبة عن «أم الإمارات» احتفال جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات النسخة الخامسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وكرمتا جميع المشاركات في المسابقة، والفائزات بالمراكز العشرة الأولى فيها.

وحققت متسابقة جمهورية مصر العربية ندى محمد أحمد فتحي المركز الأول، ورويدة قاسم محمد من الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني، ومنى عبدي فاتار عبدي من كينيا المركز الثالث، فيما حجزت صونيا بلعاطل من الجزائر المركز الرابع، وإيمان أحمد محمد أبوعليقة من الأردن المركز الخامس.

أما المركز السادس فكان من نصيب بريرة عبد الرحيم قاضي من أفغانستان والمركز السابع لسعدية عمر أبكر من الكاميرون، بينما حصلت على المركز الثامن زينب نغوم، ومتسابقة نيجيريا آسية علي أحمد المركز التاسع، وأخيراً المركز العاشر كان من نصيب المتسابقة الزينة الشواف من موريتانيا.

رؤية ثاقبة

ونيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ألقت أمينة الدبوس المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب كلمة قالت فيها: إن هذه الجائزة نجحت في إثبات مكانها بين الجوائز القرآنية على مستوى العالم، «ولا شك أن هذه الدورة أتت في ظروف مختلفة عن بقية المسابقات السابقة، إذ منَّ الله علينا بأن تجاوزنا جائحة كورونا التي أصابت العالم، وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل الله أولاً، ثم الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

نشاط

قالت أمينة الدبوس استطاعت الإمارات تجاوز أزمة كورونا والعودة بالحياة إلى طبيعتها، وكان من ذلك أن عادت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لنشاطها وفعالياتها، فكانت المسابقة الدولية في شهر رمضان الماضي، ثم ها نحن عدنا لهذه المسابقة المباركة التي تحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا وقلوب العرب والمسلمين، ألا وهي مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم وهذه الدورة تأتي بمشاركة من 50 دولة مما يدل على المكانة التي وصلت إليها هذه المسابقة وانتشارها في أرجاء العالم الإسلامي وفي مناطق الجاليات الإسلامية.

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