«صندوق الزكاة» يعتمد 12.5 مليوناً لــ 16 مشروعاً

المصدر: (أبوظبي- منى خليفة)

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أعلن صندوق الزكاة في إحاطة إعلامية أمس، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير مبلغ 12 مليوناً و500 ألف دهم، استفاد منها نحو 695أسرة وتتوزع على 16 مشروعاً متنوعاً.

وتفصيلاً، أعلن الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام في الصندوق، أن المشاريع شملت مشروع المواطنات زوجات غير مواطنين وشمل 121 حالة وتم صرف 3 ملايين و 700 ألف درهم، ومشروع الطوارئ والأزمات لمتضرري كورونا وتم صرف مليوني درهم لـ 114 حالة، ومشروع المطلقات مليون و700 ألف درهم صرفت لـ 67 حالة، ومشروع كبار المواطنين والمقيمين تم صرف 800 ألف درهم لـ 55 حالة، ومشروع ضعاف الدخل 700 ألف لـ 58 حالة، ومشروع العاطلين عن العمل 700 ألف لـ 49 حالة، ومشروع الأرامل 460 ألفا لـ 31 حالة، ومشروع أسر السجناء 430 ألفا لـ 13 حالة، ومشروع أصحاب الهمم 340 ألفا لـ 20 حالة، ومشروع المسلمين الجدد 76 حالة صرفت لها 335 ألفا.

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