إعلان الفائزين بمُسابقة «تحدي علوم المستقبل»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن نتائج مسابقة «تحدي علوم المستقبل»، التي تم إطلاقها سبتمبر الماضي، وشارك فيها أكثر من 250 طالباً موهوباً من دول مجلس التعاون الخليجي، وفاز في المسابقة عدد من الطلبة الموهوبين من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

جهود

وأكّد الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أن مسابقة «تحدي علوم المستقبل» تمثل أحد أهم جهود المؤسسة نظراً لأهميتها في التعرف على إمكانات الجيل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تكنولوجيا المستقبل، والتي تمثل بدورها أحد أهم مؤشرات التطور العلمي والتقني الآن، وخلال السنوات القليلة المقبلة.

وفاز بلقب «بطل تحدي علوم المستقبل» كل من حسين علي حسين، ويوسف علي يوسف من مملكة البحرين، اللذين فازا أيضاً بـ«جائزة أفضل مصمم»، كما نال من الإمارات علي حميد اللوغاني بجائزة أفضل مهندس، ومن قطر فاز كل من عبدالله عبدالرحيم الجناحي، وحمد عبدالعزيز الحر بجائزة أفضل مقدم.

فوز

أما في جائزة لجنة التحكيم، ففاز بها كل من محمد عبدالله النقبي، وعبدالرحمن محمد أبوبكر، ونورة أحمد يوسف المشتغل من دولة الإمارات، ودعيج خلف دعيج الفهد من الكويت، وأريج اياس علي بجوي ويزن سعد الفليح من السعودية.

أما عن الجهات المشاركة فقد شارك وزارة التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشارقة للتعليم ، ومركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار كل من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدولة الكويت، ووزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالمملكة العربية السعودية، ووزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.

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