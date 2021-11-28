صندوق تكافل «صحة دبي» يتلقى دعماً مالياً من مجموعة الرستماني

المصدر: دبي - البيان

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تسلمت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، دعماً مادياً قدمته مجموعة الرستماني، لأفراد خط الدفاع الأول، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الهيئة (يمناك). جاء ذلك بحضور عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حيث التقى في مقر إدارة الهيئة، من أعضاء مجلس إدارة المجموعة، كل من: الدكتورة وفاء الرستماني، ونجلاء عبد الله الرستماني، كما حضر اللقاء سالم بن لاحج مدير مكتب صندوق الصحة في الهيئة.

وأكدت مجموعة الرستماني أن الدعم المقدم جاء التزاماً من المجموعة بمسؤولياتها المجتمعية المشتركة، وتحديداً تجاه الكوادر التي تعمل بجد ومثابرة في الخطوط الأمامية وفي القطاعات الحيوية المساندة. وأعربت المجموعة عن تقديرها للدور الاستثنائي الذي يقوم به العاملون في هيئة الصحة بدبي، وتفانيهم وإخلاصهم في أداء مسؤولياتهم.

من جانبه، قال سالم بن لاحج، إن مجموعة الرستماني من المؤسسات الوطنية الرائدة في العمل التنموي والاجتماعي، وأنها لا تدخر وسعاً في دعم جهود هيئة الصحة بدبي، لافتاً إلى أن المجموعة سبق وأن قدمت دعماً مباشراً لمبادرات وبرامج نفذتها الهيئة، وأن خطوة دعم صندوق التكافل (يمناك)، تعكس الحس رفيع المستوى الذي تحمله مجموعة الرستماني تجاه موظفي الهيئة، وتقديرها لجهودهم المبذولة في سبيل خدمة المجتمع.

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