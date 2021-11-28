وفد برلماني إماراتي يشارك في اجتماعين للمجموعتين الإسلامية والآسيوية

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دبي- البيان

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي النعيمي رئيس مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماعين التنسيقيين للمجموعتين الإسلامية والآسيوية، اللذين عقدا ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد، والدورة الـ208 للمجلس الحاكم، التي يستضيفها البرلمان الإسباني في مدريد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2021م.

وناقشت المجموعة البنود الطارئة المعروضة على جدول أعمال الجمعية والمقدمة من اندونيسيا حول الوضع الإنساني للفلسطينيين، والبند المقدم من «ألمانيا ولاتفيا وهولندا وبولندا» حول وقف الإتجار بالبشر .

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