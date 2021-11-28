«ملتقى الشبكات الإخبارية المحلية» يوصي بتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع

المصدر: الشارقة – البيان

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أوصى مسؤولون وعدد من أصحاب الاختصاص في القطاع الإعلامي بضرورة تقنين الشبكات الإخبارية بمنح الرخص لمن تستوفي شروط العمل الإعلامي الرصين، وتعزيز كفاءة العاملين بها ببرامج تدريبية متخصصة مواكبة للتطورات التقنية والمستجدات بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

جاء ذلك خلال «ملتقى الشبكات الإخبارية المحلية» الذي عقد أول من أمس .

وأكد الملتقى الأول في دولة الإمارات الذي تم تنظيمه في «فندق شيراتون الشارقة» ضرورة تبني مواثيق مهنية وأخلاقية خاصة تتضمن قواعد منظمة لعملها وإلزام العاملين بالشبكات الإخبارية بحضور دورات تدريبية تستهدف تطوير أدائهم ورفع كفاءاتهم المهنية وربط تجديد تراخيصها أو الحصول عليها باستيفاء البرامج التدريبية.

توصيات

وأوصى المشاركون في الملتقى بإيجاد قانون ضوابط ملزمة للشبكات الإخبارية والعمل مع الجهات المختصة على وضع عقوبات رادعة للشبكات غير الملتزمة بأخلاقيات النشر.

وأكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص المكتب على متابعة توصيات الملتقى ووضع الآليات والبرامج المناسبة مع الجهات المعنية لتنفيذها بما يتوافق مع رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهاتها في تطوير العمل الإعلامي على اختلاف أدواته ومنافذه.

من جانبه أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات أهمية الملتقى الذي يجمع أصحاب الاختصاص من المعنيين في وسائل الإعلام المختلفة والشبكات الإخبارية للعمل بيد واحدة لدعم المنظومة الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والخروج بمبادرات تطويرية.

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