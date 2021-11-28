شرطة أبوظبي تؤكد خلال مجلس افتراضي على حقوق المرأة والمساواة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقدت شرطة أبوظبي مجلساً افتراضياً عبر الاتصال المرئي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ركزت فيه على حقوق المرأة التي كفلها الدستور المحلي والدولي والعالمي.

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية عن السياسات والاتفاقيات والتشريعات والدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي كفل للمرأة كل الحقوق وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها ونص على حقها في التعليم وشغل الوظائف والحصول على المزايا الاجتماعية والصحية.

واستعرضت شيخة محمد الجابري الكاتبة والباحثة والمستشار الإعلامي في مؤسسة التنمية الأسرية العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام والشاشات المرئية وتعددها وممارسة العنف ضد المرأة من المرأة نفسها وتأطيرها وتهميشها وحصرها في الصورة النمطية السلبية في الأعمال الدرامية والتي لا تعكس دورها كشريكة في التنمية.

وتطرقت للعنف الذي يبث في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والممارسات على المرأة لجلب المال حتى إن كان برضاها فهو يعد عنفاً ضد المرأة مؤكدة أهمية وجود منظومة أخلاقية إعلامية وسياسات وقواعد تسهم في إظهار دور المرأة الحقيقي.

وقال النقيب سعيد علي المطروشي مدير فرع الدعم النفسي والاجتماعي بقسم دعم الضحايا والإيواء في إدارة الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي لقد شهدنا وعياً متزايداً بحقوق المرأة في الإمارات بفضل الحقوق والواجبات .

وأوضحت موزة مبارك القبيسي الاختصاصية الاجتماعية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي دور المرأة وجهودها في كل مجالات العمل واحترافيتها ومواجهتها للتحديات ودورها خارج المنزل وفي العمل وداخله وتعزيزها للكيان الأسري .

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