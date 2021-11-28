حملة توعية في الفجيرة للوقاية من سرطان الثدي

المصدر: الفجيرة - البيان

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أطلقت كلية العلوم الصحية – قسم التمريض في جامعة الفجيرة حملة توعية للوقاية من مرض سرطان الثدي تحت عنوان «اشعري بها، تغلبي عليها»، وذلك في مركز اللولو هايبر ماركت بالفجيرة. وشهدت الحملة تقديم استشارات مجانية للنساء تشجيعاً لإجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن سرطان الثدي، وذلك تحت الإشراف المباشر لأعضاء هيئة التدريس بقسم التمريض، وقام طلاب التمريض بتوعية النساء بالأسباب وعوامل الخطر والعلامات والكشف المبكر والعلاج.

وقال الدكتور سامح غوانمه مدير الجامعة: «إن مبادرة التوعية بسرطان الثدي تعكس مدى التزام جامعة الفجيرة بمتابعة المبادرات الصحية الدولية والالتزام بها، لتحفيز أفراد المجتمع على اتخاذ الإجراءات الصحية للوقاية من سرطان الثدي. وأشاد غوانمه بمشاركة طلبة التمريض في مبادرة التوعية بسرطان الثدي، والذي يعكس مدى اهتمامهم الجاد في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي.

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بدورها قالت الدكتورة كوريين فان بيلكوم عميدة كلية العلوم الصحية في جامعة الفجيرة: إن استضافتنا لورشة العمل للتوعية حول مرض سرطان الثدي، تدل على حرص الجامعة بدعم طلبتها على مختلف المستويات، كما تشكل هذه الفاعلية فرصة مناسبة للمشاركين فيها من طلبة وأساتذة للتعرف أكثر على أسباب ومخاطر هذا المرض، وزيادة الوعي والتثقيف المجتمعي، ونأمل من خلال هذه الحملة أن ننجح في تشجيع النساء على إجراء الاختبار ودفع الأشخاص الآخرين ليقوموا بحثّ ذويهم على القيام بالأمر نفسه.

وأعرب طلاب كلية التمريض عن مدى سعادتهم بالمشاركة في تلك المبادرة، حيث تعتبر هذه الجلسة فرصة مثالية لجمع مناصري هذه القضية وتعزيز الوعي والثقافة حول هذا المرض الخطير. كما أعرب الزوار عن امتنانهم للحملة، وتقدموا بالشكر لجامعة الفجيرة ولطلاب التمريض وأعضاء هيئة التدريس.

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