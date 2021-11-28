هزاع بن زايد: التحديثات تضع الأساس التشريعي المناسب للتطورات العالمية المتسارعة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، تضع الأساس التشريعي الذي يتناسب مع التطورات العالمية المتسارعة، وتوفر الدعم الضروري للقطاعات مع انطلاقة الخمسين عاماً الجديدة.

تحديثات

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التحديثات والتعديلات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، لأكثر من 40 قانوناً في الدولة، تضع الأساس التشريعي الذي يتناسب مع التطورات العالمية المتسارعة، وتوفر الدعم الضروري للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتشكل زخماً متجدداً مع انطلاقة الخمسين عاماً الجديدة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز