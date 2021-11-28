«كهرباء دبي» تطلع قنصل أمريكا على أحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بدبي في مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، والتعرف إلى دور ابتكارات المركز في دعم مستقبل الطاقة النظيفة.

ابتكار

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تهدف من خلال المركز إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تنمية وصقل مواهب الشباب المواطن، وتوفير بيئة تعليمية فريدة، من خلال استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وبناء شراكات مع الجامعات والشركات الناشئة محلياً ودولياً للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

وتدعم ابتكارات المركز في مجالات الطاقة الشمسية استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويوفر مركز الابتكار تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول، والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.

وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية، التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية.

جهود

استعرض معالي سعيد الطاير أمام القنصل الأمريكي في دبي مختلف أقسام مركز الابتكار، الذي يعكس جهود الهيئة في دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن المركز يسهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الهيئة .

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