مدينة المعلومات تختتم مبادرة «سعادة»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مع شريكها الاستراتيجي MTN باختتام مبادرتها «سعادة» التي أطلقتها منذ أكثر من عامين.

أقيم الحفل في فندق أتلنتيس بدبي بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين والشركاء في كافة المجالات.

وخلال العامين الماضيين بذلت مدينة المعلومات كافة جهودها العملية والإنسانية للتصدي لوباء كوفيد 19، الذي اجتاح العالم، وألقت مبادرة «سعادة» الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تفعيل نشاطات العمل المجتمعي وزيادة الوعي بأهمية التكاتف لدعم الأعمال الإنسانية، وقد تمكنت مدينة المعلومات لأعوام طويلة من تحقيق نجاحات عدة في العمل المجتمعي والإنساني والارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية وبعض الجمعيات الخيرية بالدولة.

اهتمام

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: لن يقتصر نشاطنا على مبادرة «سعادة» فحسب، فنحن منذ انطلاقتنا كرسنا اهتمامنا بالمجتمع المحلي وبجيل المستقبل ورعايته وتلبية متطلباته التعليمية والصحية والترفيهية، وسنتابع مشوارنا لتنفيذ المزيد من المشاريع الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تعمل على تطوير مهارات الشباب لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ويعملون على بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة والأكثر تطوراً.

وأضاف: ونحن اليوم نقف بكل ثبات وإصرار متكاتفين مع شركائنا لنكمل مشوارنا في التصدي لجائحة كوفيد 19، وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة، ولا ننكر أبداً جهود فريق العمل الساهر على توفير أقصى درجات السلامة والأمان للمجتمع والتزامه بدوره التوعوي والإنساني والاجتماعي مهما كانت الظروف، ولقد أظهرت سجلاتنا أن مدينة المعلومات قدمت منذ ظهور الجائحة العام الفائت أكثر من نصف مليون كمامة وقناع واقٍ للوجه و150 ألف عبوة من المواد المعقمة بالتعاون مع شركائنا. ونحن مستمرون بإذن الله برحلة عطائنا المفتوحة التي ليس لها حدود.

تهدف مبادرة «سعادة» إلى مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بتطلعات المقيمين وتفعيل نشاطات العمل المجتمعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز