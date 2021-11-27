الإمارات تستعرض جهود مكافحة سرطان الثدي في فعالية بجامعة الدول العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في الفعالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة المرأة والأسرة والطفولة»، لإطلاق «كتيب المحفظة الوردية: رؤية متعمقة» لمكافحة سرطان الثدي بالدول العربية لعام 2021، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان.

وضم الكتيب مجموعة ثرية من المبادرات التي أطلقتها الدول العربية لمكافحة مرض سرطان الثدي، التي تمثل مرجعاً قيماً يوفر أفضل الوسائل التي اتبعتها الدول المشاركة للتصدي لهذا المرض الخطير المنتشر بين أوساط النساء.

وشكرت جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متمثلة في «قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة المرأة والأسرة والطفولة»، في دعم وخدمة المرأة بكافة المجالات والقطاعات.

وقالت: «بهذه المناسبة الكريمة يشرفني التحدث عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير القطاع الصحي، والتي قدمت نموذجاً متفرداً يرتكز على خبرات متراكمة وتطوير أفضل الممارسات في مواجهة التحديات في هذا القطاع المهم، الذي شهد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة، وتواكب الأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، والتي استندت على ما توفره الدولة من خدمات صحية راقية ورفدها بالخبرات وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، التي أسهمت في التصدي والحد من الأمراض الأكثر خطورة، ومنها سرطان الثدي، فضلاً عن المبادرات القيمة التي يطلقها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، وخاصة في شهر أكتوبر الوردي المعني بالوقاية من سرطان الثدي، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي تولي صحة الإنسان وسلامته أولوية قصوى، بما يحقق سعادة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، التي تعد أحد محاور رؤية دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة، حيث ستتكاتف الجهود في سبيل رفاه المجتمع والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز استدامته، وصنع مستقبل أكثر سعادة وصحة للأجيال المقبلة».

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