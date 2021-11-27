علي النعيمي يلتقي وفداً برلمانياً إسرائيلياً في مدريد

المصدر: مدريد ـ وام

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، وفداً من الكنيست الإسرائيلي برئاسة آفي دايشتر على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ208 للمجلس الحاكم التي يستضيفها البرلمان الإسباني في مدريد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته كلاً من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

تطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الاتحاد وسبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وأهمية السلام والتعايش والتسامح لدى شعوب ودول المنطقة.

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