"الأرصاد": الإمارات تتأثر بمنخفض جوي وتوقعات بسقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يصاحبه رياح شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي ممتد من الشمال يصاحبه كتلة هوائية باردة. ومع وجود الجبال الشرقية تتكون السحب شرقاً وشمالاً وتمتد على البحر وبعض المناطق الساحلية والجزر.

من المتوقع يوم الأحد تكون بعض السحب شرقاً وأقصى شمال الدولة مع احتمال سقوط أمطار يتعمق المنخفض العلوي أكثر على الدولة يومي الإثنين والثلاثاء لتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية وتمتد على البحر وبعض المناطق الساحلية والجزر يصاحبها سقوط الأمطار.

يوم الأربعاء ينحسر تأثير المنخفض على الدولة لتقل كميات السحب مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً ويصبح الطقس غائماً جزئياً مساءً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر ومع السحب الركامية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة والبحر مضطرب أحياناً خاصة غرباً ومع السحب الركامية في الخليج العربي وبحرعمان.

أما يوم الخميس: يتحرك المنخفض الجوي باتجاه الشرق بعيداً عن الدولة ليصبح الطقس مستقراً ومعتدل الحرارة بوجه عام وغائم جزئيا إلى صحو ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان بوجه عام.

ويتابع المركز الوضع على مدار الساعة و ناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.

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