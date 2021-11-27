معهد ثومبي يفتتح مختبر أسماك الزرد لبحوث السرطان

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افتتح معهد ثومبي لبحوث الطب الدقيق في جامعة الخليج الطبية مختبر أسماك الزرد (زيبرا) لبحوث السرطان بالمشاركة مع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وذلك بحضور عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة والأستاذ الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية والأستاذ الدكتور سالم شعيب نائب مدير الجامعة للبحوث وأيضاً نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

يهدف معهد ثومبي لبحوث الطب الدقيق إلى وضع جامعة الخليج الطبية في مكانة متقدمة بين الجامعات البحثية الرائدة وجعلها نموذجاً وطنياً للتعليم الطبي في المنطقة من خلال دمج الابتكار في البحوث.



المختبر الثاني



ويعد هذا المختبر الثاني من نوعه لأسماك الزرد في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد برز سمك الزرد أداة متعددة الاستخدامات لدراسة العديد من الأمراض البشرية وخاصة السرطان، إذ إنه غير مكلف وسهل المحافظة عليه في بيئة معملية، وما يجعل هذا النموذج الحيواني متفوقاً على النماذج الأخرى شفافيته الفريدة في مرحلة تطور اليرقة الجنينية المبكرة، كما أنه يسمح بالتلاعب الجيني وسهولة زرع الخلايا السرطانية البشرية لدراسة سلوك السرطان بشكل أفضل.



علامة فارقة

صرح الأستاذ الدكتور حسام حمدي «أن اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ جامعة الخليج الطبية والتي ستؤدي إلى مستوى جديد من البحث وستساعدنا على المشاركة في برامج البحوث المتقدمة. كما أضاف أن التعاون مع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية يعد إنجازاً بارزاً».

ومن جانبه أعرب عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن سعادته وفخره بالتعاون مع جامعة الخليج الطبية، كما أكد أن هذه المنشأة تعمل على تعزيز ثقافة البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف: إن الجائزة أول مؤسسة غير هادفة للربح، استطاعت منذ نشأتها في عام 1999 أن تضع برنامجاً لتمويل البحوث الطبية في الدولة.



المعهد



معهد ثومبي لبحوث الطب الدقيق يعمل جسراً يربط بين العلماء وأعضاء الهيئة التدريسية والأطباء للعمل بشكل تعاوني مع التركيز على التميز العلمي في بحوث السرطان وتشخيصه وبناء بيئة توفر للباحثين ما يحتاجونه من معدات ومستوى علمي مع دمج كل من البحث والتعليم والرعاية الصحية والصناعة.

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