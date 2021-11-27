تحديث نسبة الطاقة الاستيعابية وشروط حضور الفعاليات في أبوظبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا الطاقة الاستيعابية وشروط حضور الفعاليات والمعارض وحفلات الزواج في الأماكن المغلقة والمفتوحة في إمارة أبوظبي، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وتقرّر رفع نسبة الطاقة الاستيعابية للفعاليات التي تُقام في الأماكن المُغلقة إلى 80%؛ كما يتطلب حضور هذه الفعاليات والمعارض إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لفحص PCR لا يتجاوز 96 ساعة.

وقبل دخول الفعاليات، يخضع الحضور على مداخل ومنافذ المعرض لإجراء مسح بنظام EDE (نظام الكشف السريع باستخدام تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول) مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

كما تم تشغيل حفلات الزواج بطاقة 60% من السعة الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد المدعوين 100 شخص بالنسبة للقاعات الداخلية و300 شخص في الهواء الطلق و60 شخص بالنسبة للأعراس التي تُقام في المنازل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز