"فاطمة بنت مبارك للقران" تختتم فعالياتها بتكريم الفائزات والمشاركات

المصدر: دبي-رامي عايش

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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نتائج مسابقة" جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقران" في دورتها الخامسة؛ كاشفة عن أسماء صاحبات المراكز العشرة الأولى في المسابقة.

وحققت متسابقة جمهورية مصر العربية ندى محمد أحمد فتحي المركز الأول، و رويدة قاسم محمد من الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني، و منى عبدي فاتار عبدي من كينيا المركز الثالث، فيما حجزت صونيا بلعاطل من الجزائر المركز الرابع، و ايمان أحمد محمد أبوعليقة من الأردن المركز الخامس.

أما المركز السادس فكان من نصيب بريرة عبدالرحيم قاضي من أفغانسان والمركز السابع لسعدية عمر أبكر من الكاميرون بينما حصلت ندي زينب نغوم من على المركز الثامن، ومتسابقة نيجيريا آسية علي أحمد المركز حصلت على المركز التاسع، وأخيراً المركز العاشر كان من نصيب المتسابقة الزينة الشواف من موريتانيا .

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