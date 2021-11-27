انخفاض في درجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية وأقصى شمال الدولة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ ان الرياح ستكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً في العمق ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 17:34 والجزر الأول عند الساعة 11:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:50 والمد الثاني عند الساعة 04:54 والجزر الاول عند الساعة 10:54 والجزر الثاني عند الساعة 21:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا .

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 85 40

دبي 29 20 90 40

الشارقة 29 17 85 35

عجمان 30 21 85 30

أم القيوين 30 16 90 30

رأس الخيمة 31 15 90 35

الفجيرة 30 22 60 30

العين 31 15 80 25

ليوا 31 15 90 20

الرويس 28 18 80 30

السلع 29 19 85 30

دلما 30 21 85 35

طنب الكبرى 29 21 85 40

طنب الصغرى 29 21 85 40

أبو موسى 29 21 85

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