انطلاق احتفالات عيد الاتحاد الخمسين في "البدية" و"الحَنية" بمشاركة شعبية واسعة

المصدر: وام

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نظمت "لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين" احتفالاتها بهذه المناسبة الوطنية بمنطقتي البدية والحَنية بالفجيرة بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومشاركة شعبية واسعة ضمت آلاف المواطنين والمقيمين.

فقد شهدت منطقة الحَنية عروضا مختلفة تضمنت مشاركة لفرق الحربية الغنائية، وألعابا شعبية، وحرفا تقليدية، وقرية تراثية احتوت على المشغولات اليدوية التراثية والمأكولات الشعبية، ومسابقات للجمهور، ومعرضا للصقور ومعرضا للسيارات الكلاسيكية.

وفي منطقة البدية قُدمّت فقرات غنائية لفرقة الحربية والفرق العسكرية وعروض لطلبة المدارس، بالإضافة إلى مسيرة وطنية بمشاركة أهالي المنطقة، وعروض للخيّالة ونهمات الصيادين فيما شارك عدد من المؤسسات وقوات الأمن بعرض آخر تقنياتها الحديثة إضافة إلى مشاركة الحرفيين والأسر المنتجة بعرض إنتاجاتهم.

وشهدت الاحتفالات حضورًا شعبيًا واسعًا من الأهالي الذين عمهم الفرح والمشاعر الوطنية بهذه المناسبة الغالية والتي جسّدتها صورة معبّرة عن القيم الوطنية والموروث الإماراتي الأصيل لأرض الإمارات الطيبة.

حضر الاحتفالات في البدية والحنية عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين ومدراء الدوائر والمؤسسات في الفجيرة.

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