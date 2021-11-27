وجوه إعلامية من الوطن العربي تشارك في تقديم حفل جوائز الصحافة العربية

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يقيم (اليوم الاحد) نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الــ20 لجائزة الصحافة العربية، وذلك في "ساحة الوصل" بإكسبو 2020 دبي، بحضور نخبة من والمفكرين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، والإعلاميين وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

وسيشارك في تقديم حفل الجائزة هذا العام وجوه إعلامية بارزة ومنهم: الإعلامي حسين الشيخ من قناة الحدث، والإعلامي نديم قطيش من قناة سكاي نيوز عربية، والإعلامية هند النقبي من مؤسسة دبي للإعلام، والإعلامية نادين خماش من قناة العربية، والإعلامي عيسى المرزوقي من قناة الشرق، والإعلامية شانتال صليبا، من سكاي نيوز عربية، حيث يعتبر حفل الجائزة محط اهتمام ومتابعة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحافية المحلية والإقليمية والصحافيين العرب العاملين في مناطق مختلفة من حول العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للصحافة في المنطقة العربية.

وبهذه المناسبة أعرب جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، عن تقديره لمشاركة نخبة من الإعلاميين والإعلاميات العرب في تقديم حفل توزيع جوائز الصحافة العربية. لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الأمانة العامة للجائزة على إضفاء طابع متجدد على حفل تكريم الصحافيين العرب واعمالهم الرائدة، والذي يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 2000 إعلامي من مختلف أرجاء الوطن العربي.

كما أشار الشمسي، إلى أنه سيتم بث وقائع الحفل ضمن تقنية البث المباشر على كافة المنصات الخاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد كبير من المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات الصحافية في الوطن العربي.

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