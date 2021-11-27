خالد بن محمد بن زايد يطلع على فعاليات "مهرجان الحصن"

المصدر: البيان

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، "مهرجان الحصن" الذي تُنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويستمر خلال الفترة من 25 من شهر نوفمبر حتى 4 من شهر ديسمبر المقبل في منطقة الحصن والتي تُعد رمزاً تراثياً للاحتفاء بتاريخ ونشأة الإمارة.

كما زار المهرجان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

والتقى سموّهم خلال الزيارة أعضاء اللجنة المُنظمة للمهرجان واستعرضوا دور هذا الحدث الثقافي في الحفاظ على تراث دولة الإمارات وتعزيزه.

كما زار سمو الشيوخ معرض "يوم في القصر" الذي يُتيح للزوار فرصة الاطلاع على الحياة اليومية التي شهدها القصر في خمسينات وستينات القرن الماضي.

يذكر أن مهرجان الحصن يُعد عنصراً أساسياً في الأجندة الثقافية لدولة الإمارات، حيث يحتفي ويُسلط الضوء على تراثها الغني المتنوع ومنه الحرف اليدوية إلى جانب الأنشطة الفنية المعاصرة في إمارة أبوظبي.

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