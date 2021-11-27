توقعات بتقلبات جوية وسقوط أمطار من الأحد حتى الخميس في الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يصاحبه رياح شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي ممتد من الشمال يصاحبه كتلة هوائية باردة ومع وجود الجبال الشرقية تتكون السحب شرقاً وشمالاً وتمتد على البحر وبعض المناطق الساحلية والجزر.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتكوّن السحب يوم الأحد شرقاً وأقصى شمال الدولة مع احتمال سقوط أمطار، ويتعمق المنخفض العلوي أكثر على الدولة يومي الاثنين والثلاثاء لتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية وتمتد على البحر وبعض المناطق الساحلية والجزر يصاحبها سقوط أمطارمختلفة الشدة.

ويوم الأربعاء ينحسر تأثير المنخفض على الدولة لتقل كميات السحب مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً ويصبح الطقس غائماً جزئياً مساءً.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على البحر ومع السحب الركامية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة والبحر مضطرب أحياناً خاصة غرباً ومع السحب الركامية في الخليج العربي وبحر عمان.

أما يوم الخميس: يتحرك المنخفض الجوي باتجاه الشرق بعيداً عن الدولة ليصبح الطقس مستقر ومعتدل الحرارة بوجه عام وغائم جزئي إلى صحو ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان بوجه عام.

و ناشد المركز الوطني للأرصاد الذي يتابع المستجدات على مدار الساعة، الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

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