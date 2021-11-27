حمدان بن محمد: دبي تؤكد مكانتها عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإبداعي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تؤكد مكانتها عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإبداعي ونموذجاً لتنمية مستدامة هدفها سعادة الإنسان.

وقال سموه: دبي تحتفظ بصدارتها للمدن العربية وتتقدم إلى المركز الخامس عالمياً في معيار التفاعل الثقافي ضمن مؤشر "المدن العالمية القوية 2021".

وقال سموه: " منظومة العمل الثقافي في دبي تتقدم من نجاح إلى نجاح برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبقيادة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبجهودها وتواصلها المستمر مع المجتمع الثقافي في دبي.. والأسس الراسخة والإمكانات المتطورة التي يقوم عليها اقتصادنا وما يتسم به من تنوع ومرونة عناصر تؤكد قدرته على مواصلة النمو وارتقاء مراتب أعلى من التنافسية..

وأضاف سموه: "تقدم دبي المستمر في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية يحفزنا على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكتسبات، والوصول إلى مستويات أعلى من التميز، لتبقى دبي دائماً النموذج والقدوة في التطوير الهادف لمصلحة الإنسان وكل ما يسهم في الارتقاء به وتأكيد فرص تميزه ".

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