طرق دبي توقع عروض عمل لــ 71 خريجاً خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2021

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات، عروض عمل مع 71 خريجاً وخريجة من مواطني دولة الإمارات، في ختام مشاركتها في الدورة الـ 20 من معرض الإمارات للوظائف 2021، التي شهدت إقبالاً كبيراً على منصة الهيئة في المعرض، وذلك للتعرف إلى الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية، التي توفرها الهيئة للباحثين عن العمل.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين: يأتي توفير الوظائف للخريجين المواطنين، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتعزيز فرص الشباب من مواطني دولة الإمارات للانخراط في مختلف قطاعات العمل، وتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت للخريجين وظائف في تخصصات متعلقة بأنشطة الهيئة المختلفة ومنها الهندسية والتشغيلية وتخصصات الدعم التقني والإداري والحوكمة المؤسسية.

وأكد الطاير حرص الهيئة على استقطاب الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مسيرتهم العملية، موضحاً أن الهيئة توفر العديد من البرامج التدريبية منها البرامج القيادية التي تطور مهارات وكفاءات وقدرات القيادات الإدارية في الهيئة، وتؤهل الشباب لتولي مناصب قيادية، والاستفادة من الخبرات القيادية التي تزخر بها الهيئة لنقل معارفهم وخبراتهم وتوفير التوجيه والإرشاد لقيادات الصف الثاني والثالث من الموظفين المواطنين، كما توفد الهيئة الموظفين للدراسة والتدريب خارج الدولة في برامج نوعية تخصصية للقيادات الشابة الواعدة، لاكتساب المعارف والمهارات والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، وتوفر الهيئة عدة برامج للخريجين الجدد تتضمن التدريب العملي والتدريب الصيفي، والتدريب الخاص بمشاريع التخرج الجامعي، كما تقدم منحاً دراسية للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية في التخصصات التي تتلاءم مع مشاريع الهيئة المستقبلية، وكذلك دعم الموظفين، لاستكمال دراستهم العليا، في مختلف التخصصات والدرجات التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والموصلات، وفرت للباحثين عن العمل خلال زيارتهم لمنصة الهيئة في المعرض، التقدم للوظائف المطروحة، عبر قاعدة نخبة الكفاءات، وأجرت خلال أيام المعرض، المقابلات للمتقدمين، ونظمت ورشا إرشادية للمتقدمين لشرح كيفية التقديم للوظائف المعتمدة على منصة دبي للوظائف.

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