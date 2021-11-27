6 قضاة جدد في أبوظبي يؤدون اليمين القانونية أمام منصور بن زايد

المصدر: وام

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أدى ستة قضاة جدد اليمين القانونية، أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في قصر الوطن، بمناسبة بدء مزاولة مهامهم كأعضاء جدد في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين القانونية، أن تطوير المنظومة القضائية عبر تقديم خدمات ذكية ومبتكرة وفق أولويات الخطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة القضاء 2021 - 2023، يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي ظل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سعياً لتعزيز مسيرة تطوير القطاع العدلي وترسيخ قيم سيادة القانون، وريادة منظومة القضاء وضمان جودة خدماتها وفاعليتها.

ووجه سموه بمواصلة الجهود لضمان كفاءة النظام القضائي والاستفادة من التطور التقني واعتماد الخدمات الذكية والسريعة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان الوصول الشامل للخدمات القضائية، داعياً سموه أعضاء السلطة القضائية الجدد إلى العمل الدؤوب بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.

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