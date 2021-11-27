محمد بن زايد يأمر بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لهذا العام

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكنَ وأراضٍ سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، وإعفاء أسر متوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية.

ويأتي اعتماد هذه الحزمة من المنافع السكنية والإعفاءات لعام 2021 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50 واستكمالاً للحزم السكنية لهذا العام والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13.1 مليار درهم واستفاد منها 12531 مواطن، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

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