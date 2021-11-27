موظفو «صندوق أبوظبي للتنمية» ينضمون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، ينضم بموجبها موظفو الصندوق إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة للمنضمين إلى برنامجها.



وقع المذكرة في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، فيما وقعها من جانب صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، بحضور منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد، وفاطمة عتيج المزروعي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وأحمد صالح المهيري، مدير قسم الخدمات العامة بالإنابة في الصندوق، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من كلا الجانبين.



وأكد اللواء علي عتيق بن لاحج، أن توقيع هذه المذكرة يأتي وفق توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأهمية توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، وذلك تعزيزاً للشراكة البنّاءة مع كل الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، وتحقيقاً للسعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر، مضيفاً: إننا في شرطة دبي نتطلع لهذا التعاون بهدف المساهمة في نشر السعادة بين أفراد المجتمع، ليس في إمارة دبي فحسب، بل في كل إمارات الدولة. وإن لجنة بطاقة إسعاد تعمل بشكل نشط وملحوظ في هذا الاتجاه، وهذا ما عكسته النتائج والإنجازات التي حققتها منذ نشأتها في مارس عام 2018م.





تعاون





من جانبه، قال محمد السويدي، مدير عام الصندوق: «يسعدنا توقيع مذكرة التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي بموجبها ينضم موظفو صندوق أبوظبي للتنمية لبرنامج إسعاد، ونحن على ثقة بأن الانضمام لهذا البرنامج الرائد الذي يوفر بطاقة للموظفين تشمل العديد من العروض المميزة والخصومات الشاملة على السلع والخدمات التي تغطي مختلف الجوانب الأساسية والكمالية لحاملي البطاقة، سوف يساهم في دعم جهود الصندوق في تحقيق السعادة والولاء المؤسسي، عرفاناً منه بجهود الموظفين وتحفيزاً لهم لتعزيز الإنتاجية والبيئة الإيجابية».



وتتيح مذكرة التفاهم انضمام موظفي صندوق أبوظبي للتنمية إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزودهم شرطة دبي ببطاقة إسعاد وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية لمنح موظفيهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي، وموظفو الجهات الأخرى المشاركة في برنامج الخصومات (إسعاد).



ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والأهداف العامة للطرفين.

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