«إسلامية دبي» تفتتح جامع مدينة بدر في المحيصنة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جامع مدينة بدر في منطقة المحيصنة الأولى.



شيّد الجامع على نفقة بنك دبي الإسلامي وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وتم افتتاحه بحضور محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي وحمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة والدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية.



بدأ الافتتاح بآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علاء المزجاجي ثم ألقى الدكتور عمر الخطيب كلمة الدائرة، بينما ألقى موسى طارق خوري مدير إدارة التدقيق الشرعي كلمة البنك، وجاءت كلمة الوعظ للشيخ خالد إسماعيل أشار فيها إلى فضل المساجد وعمارتها وبنائها في الإسلام، مؤكداً على عظيم ثواب عمارة المساجد بالبناء والعبادة ومضاعفة الله تعالى لأجورهم وكرامة من يبنيها ويعمّرها بالصلاة والتسبيح والذكر وقراءة القرآن الكريم.



بُني المسجد على الطراز الأندلسي وتجمّل بقبة خرسانية في وسط سقف المسجد ومنارة يصل ارتفاعها إلى 26.5 متراً طولياً، حيث يضم كل المرافق الخدمية كالمصلى والميضأة ودورات المياه ومواقف للسيارات، كما شملت خدمات المسجد أصحاب الهمم ويستوعب أكثر من (1180) من الرواد المصلين الذكور والإناث إذ يتسع لـ (990) من الرجال و(196) من النساء.

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