ختام مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تختتم مساء اليوم فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن في نسختها الخامسة، حيث يقام الحفل الختامي وتكريم الفائزات بالمراكز العشرة الأولى وجميع المشاركات في المسابقة واللواتي مثلن 50 دولة وجالية إسلامية في العالم وتنافسن على مدى 6 أيام، وتقدمن للتلاوة أمام لجنة تحكيم دولية تكونت من كبار أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء من ذوي الخبرة الكبيرة في مجال تحكيم المسابقات القرآنية، وهم فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد بن عطيف من المملكة العربية السعودية رئيساً للجنة التحكيم وفضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من دولة الإمارات العربية المتحدة نائباً لرئيس لجنة التحكيم، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الله محمد الأنصاري من دولة الإمارات العربية المتحدة وفضيلة الشيخ محمود زكي محمود من جمهورية مصر العربية وفضيلة الشيخ سيد عقيل حسين من إندونيسيا وفضيلة الشيخ أحمد عبد القيوم بن عبد رب النبي من جمهورية باكستان الإسلامية.



وسيتضمن حفل الختام فقرات متنوعة منها تلاوات مختارة لعدد من المشاركات وعرض فيلم تسجيلي عن دورات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دوراتها السابقة، كما وسيتضمن الحفل كلمة للمستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ثم فقرة صعود الفائزات إلى منصة الاحتفال وصعود جميع المشاركات، الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية قيّمة وشهادات تقدير لجميع المشاركات في المسابقة.

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