الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع المجموعة العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتور علي النعيمي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي.. في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد والدورة الـ208 للمجلس الحاكم التي يستضيفها البرلمان الإسباني في مدريد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الحالي.



وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي كلاً من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.



وعرض الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين رئيسة الاجتماع وبحضور رؤساء البرلمانات العربية، تقرير مشاركته في أعمال الدورة الـ286 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً أن اللجنة عقدت 6 اجتماعات كانت 4 منها بصورة افتراضية واجتماعين على هامش الدورة الحالية لجمعية الاتحاد، مبيناً أن التقرير تضمن القضايا التي تمت مناقشتها في أعمال اللجنة خاصة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الدولي والتجديد للأمين العام للاتحاد، وميزانية الاتحاد للعام 2022م، والطلبات المقدمة للانضمام للاتحاد، وإنشاء مجموعة عمل معنية بالشفافية.







أهمية



وأوضح أن المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية أكدوا أهمية تغطية الاستراتيجية الجديدة للتحديات الحالية والمرتبطة بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية الأخيرة «كوفيد-19»، والتركيز على قضايا التغير المناخي، وتحديات الرقمنة، والقضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.



وأضاف: «بالنسبة للوضع المالي وميزانية الاتحاد البرلماني الدولي للعام 2022 شاركت بصفتي أيضاً ممثلاً للمجموعة العربية في اللجنة الفرعية للشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية، حيث شاركت في ثلاثة اجتماعات لمراجعة الوضع المالي للاتحاد، والإعداد للموازنة الجديدة، والتي تزامنت مع إعداد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد، والتي تعتبر مرحلة انتقالية لعملها».



وأضاف إن اللجنة التنفيذية ناقشت قرار المجلس الحاكم بدورته 207 في مايو 2021، بشأن إنشاء مجموعة عمل معنية بالشفافية والمساءلة والانفتاح لمساعدة الاتحاد في زيادة شفافيته وتطوير عمله، حيث سيشكل فريق المجموعة الجديدة من ستة أعضاء وفقاً لعدد المجموعات الجيوسياسية، على أن يكون العضو المرشح من أعضاء اللجنة التنفيذية.

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