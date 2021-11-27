مختصون يتعرفون على برنامج الإمارات للتبرع بالأعضاء وزراعتها

المصدر: أبوظبي -وام

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نظم القائمون على «برنامج التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة» جولة في عدد من الصروح الطبية في أبوظبي لأبرز المختصين المساهمين في التبرع وزراعة الأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والعالمية مثل الأردن وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك والبرتغال وباكستان وبنغلاديش والفلبين والهند المشاركين في الدورة الثالثة من ماراثون أدنوك.



وزار الوفد كلاً من دائرة الصحة في أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ومدينة الشيخ خليفة الطبية وصحة لرعاية الكلى إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»وكليفلاند كلينك أبوظبي.



واطلع الوفد على استراتيجية دولة الإمارات وبرنامجها المتميز للتبرع وزراعة الأعضاء والعمليات الناجحة التي أجريت في عدد من المستشفيات المعتمدة في دولة الإمارات لنقل وزراعة الأعضاء حيث استفاد من برنامج التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات منذ انطلاق البرنامج 230 مستقبلاً من 20 جنسية قدمها 59 متبرعاً بعد الوفاة من 13 جنسية.







تبادل الخبرات



وتم دعوة أبرز المختصين المساهمين في التبرع وزراعة الأعضاء لتبادل الخبرات والتعريف بالإيجابيات والإمكانيات المتميزة لبرنامج دولة الإمارات التي لديها برنامج متميز لنقل الأعضاء،حيث حققت دولة الإمارات انجازات مهمة في هذا المجال وتجاوزت الإمارات المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها لكل شخص متبرع بعد الوفاة إذ وصل المعدل في الإمارات إلى 3.9 في حين أن المعدل العالمي هو 3.5 كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان توفران عمليات نقل وزراعة الأعضاء والتي شملت زراعة القلب والرئتين والكبد من متبرعين أقارب ومتبرعين بعد الوفاة.

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