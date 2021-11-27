مراكز الشرطة الشاملة ‏بالشارقة تكرم 50 موظفاً متميزاً

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم العقيد يوسف عبيد حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة 50 من الضباط المناوبين وضباط الصف والأفراد من مراكز الشرطة الشاملة بحضور عدد من رؤساء الأقسام، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.



وجاء التكريم ضمن منهجية التحفيز، ومكافأة الموظفين التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة، واهتمامها ‏بتكريم ‏المتميزين ‏تقديراً لجهودهم المتميزة في العمل، كما جاء تقديراً لتميزهم في الأداء الوظيفي من خلال تقديمهم خدمات ‏استثنائية تفوق رؤى وتوقعات المتعاملين‎.‎



وأثنى مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة ‏ على جهود المكرمين المبذولة، حاثاً إياهم على الاستمرارية في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، ترسيخاً لمفهوم إسعاد المتعاملين، وسعياً إلى تعزيز جودة الحياة.

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