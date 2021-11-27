عبر وسم «ومضات قيادية».. محمد بن راشد: هدفنا الأساسي صناعة المستقبل وإسعاد الناس

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات لديها أكبر وأفضل فريق عمل واحد، مشيراً سموه إلى أن هدفنا الأساسي صناعة المستقبل وإسعاد الناس.



وقال سموه في فيديو عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»: «دولة الإمارات عندها أكبر فريق عمل واحد وأفضل فريق عمل واحد طلابه رجاله وموظفوه قادته، هدفنا الأساسي صناعة الأمل وصناعة الحياة وصناعة المستقبل وإسعاد الناس».





ريادة



وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصل العمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، بأدوات أبرزها تميز الأداء والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، واستشراف المستقبل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وأسس سموه منظومة متكاملة من التميز والجودة في أداء العمل الحكومي، تلبي تطلعات المتعاملين مع الخدمات الحكومية، وتحقق رضاهم، وسعادتهم عبر تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة، تتميز بالسلاسة وسهولة الاستخدام.



وبفضل النهج القيادي والتنموي لسموه، أضحت الإمارات مضرب الأمثال في صناعة لبنات المستقبل، بعد أن أصبحت وجهة عالمية للمبتكرين، ومنصة تجمع أفضل العقول ضمن القطاعات الاستراتيجية، ومركزاً لاستشراف الغد وصناعته، لتخطو على نهجها العديد من الدول.

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