لجنة في الشارقة تباشر زيارة دار رعاية المسنين

المصدر: الشارقة - البيان

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قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفي أول أعمالها بعد بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بتنفيذ مبادرتها الاجتماعية بزيارة دار رعاية المسنين بالشارقة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة ومجالسة كبار السن والاطمئنان على أحوالهم.



حضر من اللجنة دغيش راشد الكتبي وموزة مطر دلموك والدكتور سعيد الطنيجي بجانب حضور الإعلامي إسلام الشيوي أمين سر اللجنة.



واستقبلت اللجنة مريم أحمد القطري مديرة دار رعاية المسنين ومعاوناتها وعدد من كوادر الدار.



وقامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بتفقد كبار السن النزلاء من الرجال والنساء وقدموا لهم التهاني بمناسبة عام الخمسين الذي تشهده الدولة هذه الأيام.



وتعرفوا إلى مختلف الخدمات المقدمة لهم في الدار من الرعاية النفسية والطبية والعلاجية فضلاً عن تميز تلك الخدمات التي تقدم لهم في جو أسري.



واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن مختلف الخدمات المقدمة لكل كبار السن في الدار على مدار الساعة خلال زيارة كبار السن في غرفهم وفي الاستراحات وهدفت اللجنة في بداية أعمالها إلى تعزيز التواصل الإنساني وإدخال السرور والبهجة في نفوس كبار السن والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والنفسية.







خدمات



وحرص أعضاء وعضوات اللجنة على مجالسة كبار السن والاستماع إلى آرائهم وقصص الماضي وما قدموه من خدمات للوطن.



ووجدت زيارة لجنة الشؤون الصحية صدى طيباً في نفوس المسنين الذين عبروا عن سعادتهم باللفتة الطيبة بالزيارة التي تتواكب مع احتفالات الدولة بعام الخمسين كما لاقت الزيارة ترحيباً كبيراً لدى مسؤولي الدار الذين أشادوا بالزيارة التي أدخلت البهجة في قلوب المسنين من الرجال والنساء.



وأكد الدكتور سعيد الطنيجي أن اللجنة من خلال أعضائها وعضواتها حرصوا على أن يشاركوا كبار السن أجواء قرب الاحتفال بعام الخمسين من خلال زيارتهم والاطمئنان على صحتهم.

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