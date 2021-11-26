سيف الشامسي يطمئن على شرطيين تعرضا لحادث سير في الشارقة "فيديو"
أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة على أن الشرطي أول أحمد المرزوقي وزميله يتمتعان صحة جيدة ، نافياً بذلك ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
جاء ذلك خلال زيارة اللواء سيف الشامسي مستشفى الذيد بالشارقة، للاطمئنان على صحة منتسب الشرطة والوقوف إلى جانبه، وذلك بعد تعرضه للحادث المروري الذي وقع مساء " الخميس" على شارع الشيخ خليفة بن زايد في المنطقة الوسطى بالشارقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية، والخروج عاجلاً من المستشفى لأهله وعمله .
ودعا اللواء سيف الشامسي كافة السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام التام بقواعد السير والمرور والارشادات المرورية، وذلك حفاظا على أرواحهم وارواح مستخدمي الطرق .
#سيف_الشامسي يطمئن على شرطيين تعرضا لحادث سير في #الشارقةhttps://t.co/oRCgsy2JU5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GwuT0Cuqhv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 26, 2021