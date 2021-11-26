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سيف الشامسي يطمئن على شرطيين تعرضا لحادث سير في الشارقة "فيديو"

المصدر:
  • الشارقة – عصام الدين عوض
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أكد  اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة على أن الشرطي أول أحمد المرزوقي وزميله يتمتعان صحة جيدة ، نافياً بذلك ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
  
جاء ذلك خلال زيارة اللواء سيف الشامسي مستشفى الذيد بالشارقة، للاطمئنان على صحة منتسب الشرطة والوقوف إلى جانبه، وذلك بعد تعرضه للحادث المروري الذي وقع مساء " الخميس" على شارع الشيخ خليفة بن زايد في المنطقة الوسطى بالشارقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية، والخروج عاجلاً من المستشفى لأهله وعمله .
  
ودعا اللواء سيف الشامسي كافة السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام التام بقواعد السير والمرور والارشادات المرورية، وذلك حفاظا على أرواحهم وارواح مستخدمي الطرق .

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