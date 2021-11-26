لقاح كورونا : 100 % تلقوا الجرعة الأولى من سكان الإمارات و90% جرعتين

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة عن تقديم 19,694 جرعة لقاح كوفيد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 21,802,032 بمعدل توزيع 220.44 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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