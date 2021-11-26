عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: وام

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثالث عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي.

وأكد سموه خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تواصل بجدية الاضطلاع بدورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي.

وأطلع معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.. أعضاء اللجنة على آخر التطورات والتقدم الإيجابي الذي يتم إحرازه في بناء القدرات المؤسسية المحددة في تقييم المخاطر الوطنية وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعمل دولة الإمارات عن كثب مع مجموعة العمل المالي "فاتف" وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أن تلبي المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية المعمول بها في الدولة المعايير العالمية لحماية النظام المالي وأن تبقى هذه المعايير مستدامة على المدى الطويل.

وكجزء من هذه العملية استعرضت اللجنة أيضا التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في الأشهر الأخيرة كما ورد في آخر تحديث قدمته إلى مجموعة العمل المالي وإلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهات الدولية المعنية.

وأعربت اللجنة عن سعادتها لرؤية الامتثال التقني والفعالية للعديد من الإجراءات الموضوعة والتي توضح الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات بالتنسيق من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشادت اللجنة بالجهود الحكومية المكثفة لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير ومعالجة الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي عبر النتائج العشر المباشرة.

حضر الاجتماع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي الفريق طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة - دبي ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

كما حضر الاجتماع سعادة إبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وسعادة حامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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