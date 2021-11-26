مجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بالفوز

المصدر: القاهرة - وام

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أشاد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بفوز مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، بمنصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وذلك في الانتخابات التي جرت خلال الدورة الـ89 للجمعية العامة للإنتربول التي عقدت بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وأعرب كومان في بيان أصدره أمس عن ارتياحه لهذا الفوز الذي سيكون رافداً من روافد الحضور العربي في هذه المنظومة الشرطية العالمية، منوهاً في الوقت نفسه بفوز الفريق خالد مهدي إبراهيم الإمام مرشح جمهورية السودان لعضوية اللجنة التنفيذية عن قارة أفريقيا.. إلى جانب فوز مرشحي الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية بعضوية لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول، ما يعزز من المواقف العربية من القضايا المطروحة على جداول أعمال مختلف الاجتماعات التي تنعقد في نطاق منظمة «الإنتربول».

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