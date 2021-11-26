160 دولة أمام الجواز الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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عزّز جواز السفر الإماراتي مجدداً صدارته في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، وأضاف نقطة إعفاء جديدة ليرتفع رصيده إلى دخول 160 دولة بدون تأشيرة مسبقة (104 دولة بدون تأشيرة و56 دولة بتأشيرة الكترونية أو لدى الوصول) ليتبق أمامه 38 دولة تحتاج إلى تأشيرة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ 50.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، استعاد الجواز الإماراتي المركز الأول من حيث القوة في التصنيف العالمي في مطلع أكتوبر الماضي برصيد 152 نقطة بعد عودة حركة التنقل حول العالم جزئيا وبعد مرور عامين على انتشار جائحة كوفيد ـ 19 في نوفمبر 2019 حيث أضاف الجواز الإماراتي 8 نقاط جديدة خلال أقل من شهرين.

وقبل انتشار جائحة كوفيد وحتى مطلع العام 2020 احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس» وذلك منذ صعود إلى المركز الأول في ديسمبر 2018 وكان يتيح لحامله آنذاك دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

ووفقا للتحديث الجديد للمؤشر العالمي، حلّ جواز السفر النيوزيلندي في المركز الثاني برصيد 153 نقطة إعفاء من التأشيرة، وجاء في المركز الثالث جوازات سفر كل من: ألمانيا واسبانيا وايطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية واستراليا برصيد 152 نقطة، كما جاء في المركز الرابع جوازات سفر هولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا ولكسمبرورج برصيد 151 نقطة، فيما احتلت المركز الخامس في التصنيف العالمي جوازات سفر كل من فرنسا وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية برصيد 150 نقطة.

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